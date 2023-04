VIDEO: ¡Primera Cumbre de Ciudades de América! 200 alcaldes se reúnen en EE.UU.

in

Washington, 26 abr (EFE).- Más de 200 alcaldes del continente americano se darán cita este jueves y viernes en Denver (Colorado, Estados Unidos) para la primera Cumbre de Ciudades de las Américas, en la que participarán representantes de Ciudad de México, Bogotá, Miami, Río de Janeiro y Santo Domingo, entre otros.

«Nuestro hemisferio es el más urbanizado del mundo. Si vamos a llegar a resultados y a hacer cosas concretas tenemos que hacerlo de una manera local, con las ciudades», dijo en una entrevista con EFE el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente, José Fernández.

La Cumbre de Ciudades es un nuevo foro regional lanzado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la última Cumbre de las Américas, celebrada en 2022 en Los Ángeles (California).

La reunión de alcaldes del continente, organizada por el Departamento de Estado, servirá para implementar a nivel local los acuerdos suscritos por los Gobiernos en esa cumbre, como la Declaración de Los Ángeles, en la que una veintena de países se comprometió a frenar la migración irregular.

También abordarán retos en materia de desarrollo sostenible, crisis climática, democracia, inversión extranjera, igualdad de la mujer y seguridad pública.

DE SEATTLE A RÍO DE JANEIRO

En el encuentro participará el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, así como los alcaldes de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; de Bogotá, Claudia López; de Río de Janeiro, Eduardo Paes; de Santo Domingo, Carolina Mejía; de Monterrey, Luis Donaldo Colosio; y de Tijuana, Monserrat Caballero, entre otros.

También alcaldes estadounidenses como el de Miami, Francis Suárez; el de Denver, Michael Hancock; el de Atlanta, Andre Dickens; la de Phoenix, Kate Gallego; y el de Seattle, Bruce Harrell.

Por parte canadiense, estará la alcaldesa de Calgary, Jyoti Gondek; y del Caribe participarán los ediles de Kingston, Delroy Williams, y de Belmopán, Sharon Palacio, entre otros.

Fernández explicó que se invitaron a representantes locales de capitales, pero también de ciudades pequeñas porque «las diferencias son muy diferentes de unas a otras». «En una gran ciudad el tema del transporte es fundamental, pero en una más rural es el tema de las comunicaciones y la salud pública», dijo.

LOS EXCLUIDOS

La última Cumbre de las Américas estuvo marcada por la polémica porque el Gobierno de Biden decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque no los considera países democráticos, un veto que se repite en la Cumbre de Ciudades de Denver.

«Los países que no son democráticos, desgraciadamente no vienen a la cumbre, pero hemos tenido una participación muy fuerte», sostuvo el subsecretario, quien confía en que el encuentro dará «resultados para todos, y no solamente para Estados Unidos».

El alto funcionario opinó que en las grandes cumbres y acuerdos internacionales siempre se discute «la filosofía», pero su aplicación real depende en gran medida de los centros urbanos, por eso es importante este encuentro.

«Se pude hablar de cambio climático, pero lo que tienes que hacer al fin y al cabo es buscar una manera de mejorar el transporte y reducir la contaminación en las ciudades. Eso hay que hacerlo a nivel local», ejemplificó.

Por eso, los alcaldes analizarán medidas para combatir las desigualdades en las ciudades, recortar las emisiones contaminantes, expandir el acceso a agua potable y utilizar la tecnología para mejorar la vida de los ciudadanos.

«Hay ciudades de Brasil que han hecho mucho en el tema del transporte urbano. ¿Qué podemos aprender de estas ciudades? Se trata de compartir soluciones», detalló el subsecretario.