El cuento Chimbo del dragado a la zona portuaria de Barranquilla

Yo no sé hasta cuándo nos estarán echando el mismo cuento chimbo, pero lo cierto es que la actual situación sobre los bajos niveles del calado al canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla nos tiene indignados, porque nos están viendo la cara, pero sobretodo se están perdiendo nuestros recursos, si, el suyo y el mío.

Lo que digo no es invento, o si no miren el fracaso de la actual draga ‘Taccola’ que no dió chicle y que fue contratada para un dragado de 461.195 metros cúbicos de sedimentos, por un valor de 15 mil millones de pesos que al sol de hoy no ha dado frutos.

Cabe recordar que desde el pasado mes de julio hasta la fecha, se han perdido más de 9 millones de dólares por conceptos relacionados al dragado según Asoportuaia.

Lo último que se supo sobre tema al cierre de esta columna, es que la Procuraduría pidió garantizar los trabajos de dragado a las entidades encargadas debido a que la actual estará solo hasta el próximo 31 de agosto, pero que en la actualidad no está funcionando.

Por lo anterior, el ente de control solicitó a la ANI, a Cormagdalena, al Distrito de Barranquilla, a Findeter, y a los Ministerios de Hacienda y de Transporte, adelantar acciones que busquen mantener la actividad permanente del dragado.

Hay que recordar, que aún, ninguna empresa tiene la concesión de los trabajos en esta zona del rio Magdalena y Findeter junto a Cormagdalena acaban de aperturar una convocatoria para concesionarlo.

Es imperativo solucionar este asunto, que ha venido empeorando gracias a la incompetencia de las autoridades locales y nacionales, pues no se han puesto de acuerdo por ejemplo, ni siquiera para sacar adelante una solución a corto plazo como lo es, el puerto de aguas profundas.

