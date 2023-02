Estas son las cuentas de Colombia para acercarse al Mundial Sub-20

in

Esta noche, se disputa la tercera fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 y la Selección Colombia por ser anfitrión, se lleva la mayor parte de la atención con el duelo de fondo, enfrentando a Ecuador.

Cuentas de la Tricolor

Brasil y Uruguay encabezan el hexagonal final con 6 puntos, lo siguen Colombia con 3 unidades; mientras que Paraguay y Venezuela solo suman un punto, y cierra Ecuador en cero.

De esa forma, el seleccionado nacional debe ganar y esperar que también consigan la victoria Uruguay contra Venezuela y Brasil ante Paraguay.

Brasileños y uruguayos alcanzarían los 9 puntos y los colombianos llegarían a 6 unidades. Pero lo más importante sería que, faltando dos jornadas, Ecuador quedaría prácticamente fuera de la lucha; mientras que paraguayos y venezolanos quedarían a 5 puntos.

Así las cosas, los dirigidos por Héctor Cárdenas llegarían a la cuarta jornada a enfrentar a Brasil con la obligación de ganar para sellar su clasificación al Mundial Sub-20; de igual forma tendría chances de disputar el título en la última fecha.

Horarios de los partidos de la fecha 3 del Sudamericano Sub-20

3:00 p.m.: Venezuela vs. Uruguay | Estadio de Techo

5:30 p.m.: Paraguay vs. Brasil | Estadio El Campín

8:00 p.m.: Colombia vs. Ecuador | Estadio El Campín

