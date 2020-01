Cuatro consorcios construirán la troncal de TransMilenio por la 68

Cuatro consorcios, Eucarístico Carrera 68, Consorcio Infraestructura Avenida 68, Consorcio LHS y Constructora Concreto S.A., se quedaron con el contrato que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adjudicó y que no solo levantará una línea troncal, sino que construirá ciclorrutas y hará otras intervenciones urbanas en nueve tramos.

Pese a que la Alcaldesa de Bogotá estaba opuesta a la construcción de esta troncal, debía adjudicarlo y no se podía suspender el proyecto.

“Yo no quiero esa troncal, ustedes no votaron por esa troncal. Pero nadie ha objetado jurídicamente esa licitación, ni un juez ni la Procuraduría. Nos quedan pocas horas… a lo largo de la audiencia, si un juez o la Procuraduría nos da orden de suspender, podríamos hacerlo. Si no, muy a pesar, no podemos detener esta obra”, explicó López desde su despacho mientras, en otro punto de la ciudad, se adelantaba la anunciada audiencia.

Desconociendo lo que votamos, Peñalosa abrió en Noviembre 1 la licitación del TM 68 y recibió las propuestas en Diciembre 30. Como pasó en TM7ma, sólo puedo frenar y no hacer TM68 si tengo esa solicitud de un juez o de la Procuraduría. A mi pesar y lamentándolo no la tengo aún. pic.twitter.com/jIJw4hSffU — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 23, 2020

TransMilenio por la 68 tendrá una extensión troncal de 17 kilómetros y 21 estaciones dispuestas en 10 localidades entre la autopista Sur y la calle 100 con carrera séptima: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.