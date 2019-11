Cuando el ‘Tino’ Asprilla rechazó la oferta de un ‘duro’ para asesinar a José Luis Chilavert

El ex delantero colombiano Faustino Asprilla, reveló para el minidocumental sobre su vida que transmite el canal regional Telepacífico, cuando un narcotraficante le hizo una “propuesta” para asesinar al entonces portero paraguayo José Luis Chilavert.

“¡Pero ustedes están locos! ¿Cómo van a acabar con el fútbol colombiano? Eso no puede ser. No, no, no”, fue la respuesta que en su momento le dio el afamado futbolista a un narcotraficante que le pidió “autorización” para asesinar al portero uruguayo José Luis Chavert en 1997.

Todo se debió al altercado que protagonizaron ambos jugadores en donde resultaron expulsados de la cancha durante uno de los partidos por las eliminatorias al Mundial de Francia-1998.

A raíz del hecho, el jugador colombiano recibió una llamada de Julio Fierro, a quien la fiscalía identificaba como un narcotraficante y cuyo cadáver fue hallado en 2004 tras un presunto ajuste de cuentas.

Fierro invitó a Asprilla a su hotel en Paraguay donde fue recibido por diez personas, en estado de alicoramiento y rodeado de mujeres paraguayas.

“Nosotros aburridos porque habíamos perdido el partido cuando, tin, llega el man (y dice): ‘necesitamos que usted dé una autorización (sic) que estos dos manes se van a quedar aquí en Paraguay, en Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo Chilavert“, comentó Asprilla.

Acorde a su testimonio, el paraguayo “nunca se dio cuenta de eso”.

Estas y otras confesiones, realiza el recordado futbolista en un mini documental que empezó a transmitirse este fin de semana en el canal Telepacífico llamada “Faustino, el grande”.