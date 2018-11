Cuando descubras qué son los ‘memes’, no pararas de divertirte

Los memes han estado invadiendo el internet durante los últimos años, pero ¿exactamente qué es un meme?, ¿de dónde vienen?. Aquí descubriremos de qué realmente el meme y cómo surge su éxito en Internet.

Un meme es la palabra usada para definir conceptos que se difunden por intenet. Puede ser un vídeo, imagen, página web, hashtag, o simplemente una palabra o frase, puede propagarse de persona a persona a través de redes sociales, blogs, por correo electrónico , noticias, u otros comportamientos basados en servicios web.

Es uno de los recursos gráficos más populares utilizados en internet, sobre todo en las redes sociales, donde los usuarios optan por expresar una idea con un meme para generar en el otro una reacción inmediata.

Gran parte de los memes que circulan en la red están destinados al sentido humorístico, haciendo referencia a personajes célebres de la cultura, como el meme de “If you know what I mean” de Mr. Bean, o la famosísima llama de “Ola k ase”, pero realmente los memes no se limitan a eso. Realmente son formas fáciles de hacer que un mensaje sea viralizado, o sea que pueden usarse desde objetos de mercadotecnia intentando vender algún producto, o propagandas políticas, hasta el simple mono con cara triste de Forever Alone.