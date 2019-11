Críticas al director del Sena por desafortunado ejemplo que involucró a emprendedora del Chocó

El director del Sena Carlos Mario Estrada está en el ojo del huracán por el desafortunado ejemplo que hizo en pleno Festival Detonante, que involucró a una emprendedora chocoana.

Todo iba bien durante el Festival que se enfoca en resaltar los emprendimientos del a región pacífica, en el que Estrada participaba como panelista de una de las charlas, en las que compartió escenario con la emprendedora Rosaura Hineztrosa, creadora de la tienda virtual La Chocoanita, que ofrece artesanías y bisutería hechas en el Chocó.

Estrada estaba dando su intervención resaltando este proyecto y otros que se dan en este departamento y puso este ejemplo que ahora le está dando la vuelta al país en las redes sociales: “Por ejemplo, la chocoanita, que es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”.

Hineztrosa no tuvo más opción que reírse de forma nerviosa para tratar de superar su incomodidad y de inmediato miles de usuarios hicieron eco del desafortunado comentario, del que Estrada aún no se ha pronunciado. “En ese momento me asombré, me sentí incómoda, tuve una risa nerviosa porque no esperaba ese ejemplo, podría esperar cualquier otra cosa, pero no un ejemplo como ese, y de esa manera… No sé por qué dio ese ejemplo de esa manera, pero quizá fue un descache porque no era el mejor ejemplo”, declaró Rosaura al diario El Tiempo.