En redes sociales han demostrado la poca importancia que le tiene a Paola Jara y Jessi Uribe, luego de dar a conocer su relación en redes sociales los han criticado por la manera en que anunciaron su compromiso. Según la exesposa y madre de los hijos de Jessi Uribe, Sandra Barios, ellos le fueron infiel e iniciaron una relación a escondidas.

Este lunes 12 de julio, Paola Jara fue invitada a ‘Día a Día’ donde habló sobre su nuevo ‘tema’ y no tardaron en felicitarla por el matrimonio, del cual no han dado fecha.

Algunos espectadores no les gustó ver a la cantante de música popular en sus pantallas por lo que escribieron en Instagram: ¿No hay nadie más a quien lavarle la imagen?”, “¿En serio no hay más artistas?”, «Nada que ver esa canción con lo que ella hace. No es mujer de admirar”, “¿En serio no hay más artistas que invitar?”, entre otros.