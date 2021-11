VIDEO: A punto de dar a luz, Cristina Hurtado mostró qué llevará en su maleta de parto

La paisa Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas de la farándula nacional y este año sorprendió a sus seguidores dando la noticia de un tercer embarazo luego de 15 años del nacimiento de su hijo menor. Ahora, con la fecha del nacimiento cerca, la presentadora muestra como se prepara para la llegada de su bebé.

La modelo de 38 años no podría estar más contenta con la llegada del nuevo retoño y si bien aún no tienen determinado el nombre del bebé, ya sabe qué es lo que llevará al hospital cuando llegue la hora de recibirlo. En uno de sus últimos videos en su canal oficial de YouTube, la esposa de José Narváez le contó a sus fieles seguidores todos los esenciales que llevaría consigo.

En el video que ya cuenta con más de 134 mil visualizaciones, Cristina no solo muestra el equipaje en que llevará las cosas, que, fiel a su estilo, derrochan clase y estilo, sino que también detalló los esenciales que no pueden faltarle. Para empezar, mostró que para ella llevará dos pijamas, ya que no sabe cuántas noches tenga que pasar en el hospital.

También habló acerca de las pantys y lo importante es que sean de buena calidad luego de dar a luz y, por supuesto, usará las de su marca, que si bien no están diseñadas especialmente para eso, parecen ideales. Además, para ella llevará diferentes productos de higiene, tan necesarios para una mujer luego de tener a un bebé.

La presentadora Cristina Hurtado está a punto de dar a luz a su tercer hijo.

Para más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

Yanetsis, la cantante y coach vocal con más de 20 años de experiencia https://t.co/STIQIuE3eW — Minuto30.com (@minuto30com) November 25, 2021