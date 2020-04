“El coronavirus es un tema que nos va a llevar mínimo todo lo que resta del año”, asegura MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, se pronunció en las últimas horas sobre el manejo de la pandemia de coronavirus en el país y del tiempo que estima tomará manejar esta situación en el territorio nacional.

A pesar de que no detalló si se extenderá o no la cuarentena nacional pensada hasta el 13 de abril, el ministro de Salud aseguró en conversación con Juan Roberto Vargas, que este tema le tomará al país mínimo hasta final de año con todas las medidas preventivas, no solo la del aislamiento.

“Este es un tema que nos va a llevar, mínimo, todo lo que resta del año con diferentes estrategias y algunos momentos críticos. Al menos a los mayores de 70 años, población en la que queremos reducir la mortalidad, les vamos a tener que prolongar su aislamiento”, aseguró el ministro al periodista citado.

Cabe resaltar que el presidente Iván Duque aseguró recientemente que la prolongación de la cuarentena dependerá de cómo avance la situación, en cuanto a los casos de contagios, que se espera sí tengan una disminución relativa de acuerdo al aislamiento que han hecho los colombianos.