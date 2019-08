¿Copia o coincidencia? Este es el vestido de la discordia entre Sophie Turner y Taylor Swift

Hasta ahora se pensaba que lo único que tenía en común Sophie Turner y Taylor Swift era el artista Joe Jonas, actual pareja de la actriz y exnovio de la cantante , pero lamentablemente no es así y este vestido entró en la lista.

Todo se dio porque Joe Jonas dio una gran fiesta de cumpleaños con una temática muy elegante: James Bond. Todos los hombres tenían que asistir como “agentes 007” y las mujeres de “chica Bond”, razón por la que Turner eligió este modelo hecho en 2015 por el diseñador francés Alexandre Vauthier.

Quedó muy linda con el modelo, pero quizás no se dio cuenta que ese mismo diseño ya lo había lucido Taylor en el after party de Vanity Fair de los premios Óscar 2016, al que la intérprete de “You Need To Calm Down” asistió con su mejor amiga Lorde.

Obviamente los usuarios de redes sociales se dieron cuenta del asunto y de inmediato se crearon dos bandos, los que apoyan a la actual señora Jonas como el mejor maniquí para el Vauthier y los que dan la vida por la diva pop y su impecable imagen en el escote frontal profundo y la abertura lateral pronunciada en dicha alfombra roja.

Jonas y Swift fueron pareja en 2008 y después de un vertiginoso noviazgo, Joe le terminó a Taylor por teléfono, asunto que la cantante exteriorizó en la canción “Forever Always“.