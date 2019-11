Contraloría develó hallazgos fiscales por 11 mil millones de pesos en contratos de Coldeportes entre 2015 y 2018

La Contraloría General informó de un total de 55 hallazgos fiscales por un valor de 11.399 millones de pesos, en la Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de este año, a partir de una denuncia presentada en su momento por el entonces director de Coldeportes y hoy ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre las inversiones en infraestructura deportiva realizadas por esta entidad entre 2015 y 2018.

De esta manera el organismo de control inició sus investigaciones desde febrero a la inversión de más de $1.6 billones aportados en este periodo por Coldeportes a distintas entidades territoriales, a través de convenios suscritos con las mismas, que sumaban $1.8 billones.

En total la Contraloría General determinó la configuración de 257 hallazgos administrativos de los cuales 180 tienen presunta connotación disciplinaria, 55 tienen incidencia fiscal por $11.399millones, uno con presunta connotación penal y en uno se solicitará el inicio de Indagación Preliminar.

El ente de control indicó en el informe que “parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obras derivados, se dieron debido a que se presentaron debilidades en la planeación”.

Puntualizando que “antes de que las entidades territoriales iniciaran con los procesos de selección no se contaba con los estudios y diseños completos de los proyectos de infraestructura, lo cual origina que las obras no se ejecuten en los tiempos establecidos en los convenios y contratos de obra, poniendo en riesgo la inversión de los recursos y afectando a la comunidad, pues no se logra el disfrute de las obras”.

En medio de este proceso funcionarios de la Contraloría visitaron obras en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guajira, Huila, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

Estos encontraron en los diferentes lugares:

– Obras sin uso.

– Escenarios deportivos que requieren de obras adicionales para ponerlo en uso.

– Baja calidad de algunas obras entregadas por los contratistas, que, en distintos niveles de afectación, dificultan el uso por parte de la población y limitan la durabilidad de las mismas.

– Se evidenciaron 14 proyectos de 562 revisados (2,5%), sin ningún avance de obra.

– Coldeportes le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios.