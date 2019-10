Consejo de Estado negó una demanda de pérdida de investidura de Jesús Santrich, pese a su escape y rearme

El Consejo de Estado negó una demanda de pérdida de investidura como representante a la Cámara presentada contra el exrepresentante del partido FARC ‘Jesús Santrich’.

La demanda fue presentada argumentando que “Seuxis Paucias Hernández Solarte ha incumplido gravemente los deberes a su cargo como Congresista de la República de Colombia, especialmente al dejar de asistir a las reuniones plenarias de la Cámara, incurriendo en la prohibición contenida en el artículo 1836.2 de la Constitución”.

Sin embargo el Consejo de Estado indicó que la demanda no cumplió con los requisitos legales, por lo que no fue admitida: “no explica debidamente la configuración de la causal de pérdida de investidura que se invoca, pues no especifica de manera clara y concreta las reuniones plenarias inasistidas por el congresista demandado en las que se votaron proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

De esta manera solicitó al demandante hacer las correcciones de dicho aspectos y presentarla nuevamente para su evaluación y estudio.

Cabe recordar que el Consejo de Estado también estudia otras dos demandas de pérdida de investidura contra Santrich enviadas por la Procuraduría General y la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.