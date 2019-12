Conozca de primera mano el estado de la malla vial de Antioquia

En las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente se presentan las siguientes novedades:

Vía Santa Elena: habilitada con normalidad, con restricción de vehículos de carga.

Vía variante Las Palmas: habilitada con normalidad con restricción de vehículos de carga superiores a las 4 toneladas.

Vía doble calzada Las Palmas: tener en cuenta la restricción de carga de todo vehículo superior a 4 toneladas entre el km 6+600 (arriba del restaurante Chuscalito) hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas).

Transitar con precaución en la calzada de descenso de la doble calzada Las Palmas, sector Alto Palmas, por trabajos de pavimentación.

Tener en cuenta que este domingo 22 de diciembre se realizará la ciclovía en el carril izquierdo de la calzada de ascenso de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y el miércoles 25 no se realizará la ciclovía.

La Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente está en funcionamiento las 24 horas del día. Se recomienda no exceder los límites de velocidad y siempre estar atentos a las indicaciones en la vía.

Además, tener presente las restricciones de vehículos de carga superiores a las 3.5 toneladas, vehículos de enseñanza, vehículos de tracción animal, ciclistas, peatones, motocicletas, chivas y/o buses abiertos.

Conoce en detalle el estado de la doble calzada Norte:

Tramo doble calzada Solla – Niquía – Hatillo: cierre de la vía para el domingo 1de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. entre Solla – Niquía sentido sur – norte por realización de la ciclovía.

En el PR5+500 para el domingo 22 se van a realizar trabajos de pintura sobre las líneas de aproximación a la estación de peaje Niquía en ambos sentidos.

En el PR 14+000 del sector Yamaha y TDM sentido sur – norte entrada y salida de vehículos pesados por contingencia en la vereda Ancón 2 (Candó) en el municipio de Copacabana, se realizarán trabajos para retirar las bases ancladas al pavimento de algunos hitos dañados o faltantes. Se recomienda transitar con precaución.

En el sector Las Lomitas PR 21+900 en el sentido norte – sur paso con precaución por inestabilidad controlada en talud, actualmente están habilitados los tres carriles, el carril derecho cerrado en una longitud aproximada de 200 metros por trabajos de estabilidad del talud y reparación de la ciclorruta.

Tramo doble calzada Hatillo – Barbosa: en el PR5+800 y en PR6+500 sentido norte – sur paso restringido a un solo carril.

Tramo doble calzada Barbosa – Pradera: en el sector Yarumito PR 12+000 paso con precaución, calzada norte – sur se encuentra nivelada y en la calzada sur – norte paso con precaución por ambos carriles.

Por parte del contratista el Cóndor del Concesionario Vinus se realiza movimiento de tierras a una zona de depósito ubicada a la altura del PR 19+500 sur – norte sobre el carril derecho. Paso con precaución solo por el carril izquierdo entre PR 19+260 al PR 20+200.

Las vías alternas Acevedo – Copacabana, Girardota – Cabildo – Hatillo y Hatillo – Barbosa, se encuentran habilitadas.

Tramo Hatillo – Don Matías – Hoyo Rico: se encuentra habilitado. Pasos con precaución en los PR: 24+000, 25+700, 36+000, 41+930 y 43+900.

En el PR 32+900 norte – sur paso con precaución por deslizamiento continuo de lodos en talud.

Paso con precaución en el PR 45+900 por obras de traslado de la estación peaje Pandequeso en el municipio de Don Matías.

En las subregiones del Departamento la situación en detalle es la siguiente:

NORTE Y BAJO CAUCA:

Vía San Fermín – Briceño: se realizan trabajos con maquinaria pesada y se adelantan obras de pavimentación. Hay cierres parciales de la vía durante el día. Se recomienda transitar con precaución.

Vía La Ese – Campamento: paso restringido en el km 8+650 por falla del pavimento.

SUROESTE:

Vía Marsella – Fredonia: restricción de carga a 17 toneladas en Puente Iglesias y velocidad máxima a 10 km, según resolución No. 2018020022007 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 13 de marzo de 2018.

Vía Mi Casita – Venecia: paso restringido en el km 20+800 para vehículos con peso superior a 5 toneladas, según Resolución N° 2017060040503 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 8 de febrero de 2017. Y paso con precaución en el km 13+700.

Vía La Yé – Líbano: cierre completo en puente km 5+500 y puente km 9+500, según Resolución N° 2017060084172 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 9 de junio de 2017.

Vía Montenegro (La Pintada) – La Fabiana – Valparaíso: fallas geológicas en varios puntos de la vía, transitar con cuidado.

Vía La Bodega – Tarso – Pueblorrico: transitar con precaución en el km 2+000 por derrumbe y trabajos en la vía. En el km 9+500 paso restringido por presencia de rocas.

Vía Concordia – Betulia: cierre parcial un solo carril por falla geológica en el km 8+900. Se realizan obras de mantenimiento vial en broches. Se recomienda transitar con precaución.

Vía La Metida – Concordia: presenta paso restringido por derrumbe en el km 17+000 sentido La Metida – Concordia y en el 5+800 desde Concordia.

Vía Betulia – Urrao: Transitar con precaución por presencia de obreros en la vía en el km 11+300 y el km 15+900.

Vía El Cinco – Venecia – Bolombolo: en el km 4+400, sector Las Peñas, transitar con precaución por derrumbes en la vía. Se recomienda evitar transito nocturno entre el sector Burucuca y la entrada a la vía Mi Casita.

Corredor vial Camilo C – El Cinco – Fredonia: transitar con precaución por desviación del flujo vehicular por cierre de la vía nacional entre Camilo Ce – La Albania – Bolombolo, según resolución 1969 del 30 de abril de 2019 del INVIAS, tránsito con precaución por maquinaria en la vía.

Vía Santa Bárbara – Fredonia: Paso con precaución en el km 16+000 por construcción del puente La Máquina y pérdidas de banca en varios puntos de la vía. Se recomienda transitar con precaución.

Vía Puente Iglesias – Fredonia: transitar con precaución por derrumbes en la vía.

OCCIDENTE Y URABÁ:

Cierre total de Antigua Vía al Mar en el km 26+000, sector Puente Blanco del río Aurra. Tomar vía alterna Medellín – Santa Fe de Antioquia.

Vía Carepa – Saiza: paso restringido en el km 2+900.

Vía Liborina – San Diego – San José de la Montaña: paso restringido en el km 5+200, paso con precaución.

Vía Armenia – Alto El Chuscal y Alto El Chuscal – Heliconia: se presentan cierres parciales por trabajos de pavimentación y derrumbes en la vía.

Vía Liborina – Sabanalarga: restricción por derrumbes, se encuentra maquinaria en la vía. Se realizan obras de pavimentación entre el km 23+000 y el km 27+000.

Vía La Usa – Caicedo: cierre parcial de la vía entre el km 6+000 y el km 14+000 por obras de pavimentación.

Vía la Miserenga – Ebéjico: paso restringido en el km 16+200 por construcción de obras de contención, pérdida de la banca y cierres en la vía por obras de ISA.

NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO:

Vía Porcesito – La Cortada – Yolombó – Yalí – Vegachí: tránsito con precaución por derrumbes a lo largo de la vía y restricción de carga pesada a 20 toneladas.

Vía Belén – El Chispero – La Cruzada: pérdida de banca en el km 4+700, tránsito con precaución.

Vía Puerto Berrio (Las Flores) – Cruces: restricción de carga pesada a 20.5 toneladas.

Vía Molino Viejo – Santo Domingo: transito con precaución por derrumbes a lo largo de la vía.

Vía La Quiebra – Santo Domingo: paso restringido por asentamiento en el km 9+000 y km 3+000 por desbordamiento de banca.

Vía San Roque – Santo Domingo: paso restringido por pérdida de banca en el km 14+000 y km 18+000 por desbordamiento de banca.

Vía La Cortada – El mango: transito con precaución por derrumbes a lo largo de la vía.

Vía San José del Nus – Caracolí: paso restringido por derrumbe en la vía y pérdida de banca en el km 5+000. Se presentan obras en ejecución.

Vía Vegachí – Remedios: paso restringido por derrumbes a lo largo de la vía.

Vía El Mango – Amalfi: paso restringido por derrumbe a lo largo de la vía.

ORIENTE:

Vía La Quiebra – Argelia: pérdidas de banca en el km 10+400 y km 7+900, tránsito con precaución.

Vía Autopista – Granada: falla geológica en el km 0+900, tránsito con precaución.

Vía La Piñuela – San Francisco: pérdidas parciales de banca en el km 0+900 y km 4+100. Paso con precaución.

Vía Granada – Chocó – San Carlos: punto crítico en el km 4+800 y pérdida parcial de banca en el km 17+800.

Vía Concepción – Alejandría: paso con precaución en el km 1+100 por pérdida de banca parcial. Trabajos en la vía.

Vía Narices – Juanes – El Jordán – La Holanda: restricción en carga de 20 toneladas según Resolución N°2017060089327 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 23 de junio de 2017.

Vía La Aurora – Sonadora – Guatapé: paso restringido por pérdida parcial de banca en la vía en el km 5+700.

Vía Autopista – San Luis: fallo en la banca en el km 0+600. Tránsito con precaución.

Vía San Luis – Chocó: pérdida de banca km 19+000, paso con precaución.

Vía Morelia – Abejorral: cerrada por pérdida de banca en el km 9+000, según Resolución N° 2018060003742 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 22 de enero del 2018.

Vía El Retiro – Montebello: paso con precaución en el km 14+000 y en el km 6+000.

Vía La Ceja – Guaico Grande – Abejorral: en el sector Piedras Blancas se presenta pérdida parcial de banca en el km 19+000, y paso con precaución en los km 9+000 y km 9+500. Tránsito con precaución, trabajos en la vía.