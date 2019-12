Conozca las 10 canciones más escuchadas en Colombia en 2019

El 2019 está a punto de finalizar. Un año lleno de novedades en materia musical, que además permitió el crecimiento de unos artistas, y el posicionamiento de otros a nivel mundial.

En Colombia, artistas de reguetón como Karol G, Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam y Ozuna son algunos de los favoritos en el país, e incluso lograron posicionar más de una canción en la lista de 10.

En el mundo, dos colombianos sobresalen por encontrarse en los primeros tres puestos del ranking global. J Balvin, por ‘Con altura’ interpretada en conjunto con Rosalía, y Karol G por su canción ‘Secreto’.

Estas son las 10 canciones más escuchadas del año en Colombia en la plataforma de streaming YouTube.

1- Secreto – Anuel AA y Karol G

El sencillo que se lanzó el 16 de enero del presente año, logró cualquier cantidad de récords en plataformas digitales. En la actualidad cuenta con más de 900.000.000 millones de reproducciones, siendo la canción más escuchada del año en Colombia y la tercera en el mundo.



2- Con calma – Daddy Yankee & Snow

El verdadero rey del reguetón no podía faltar en un listado de las canciones más escuchadas del año. ‘El cangry’ como se le conoce popularmente al puertorriqueño y su canción ‘Con calma’ que se estrenó el 23 de enero, fue la segunda canción más escuchada del año en Colombia y la primera en el mundo, esto gracias a sus 1.614.466.370 millones de visualizaciones.



3- Con Altura – Rosalía, J Balvin, El Guincho

La artista sensación del 2019 ocupó el tercer lugar en Colombia entre las canciones más escuchadas y el segundo en el mundo. La cantante española causó furor debido a que supo mezclar los ritmos tradicionales de su país con los ritmos urbanos de Latinoamérica.



4- No me conoce remix – Jhay Cortez, J Balvin, Bad Bunny

Con pocos reflectores encima, Jhay Cortez logró juntar en una canción a los dos artistas más populares del momento. Fruto de ese junte, nació el remix de ‘No me conoce’, una canción que hasta la fecha tiene más de 800 millones de reproducciones y se convirtió en un himno en Colombia.



5- China – Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin

Calificado por muchos como uno de los éxitos de verano, ‘China trascendió cualquier época del año. Desde su estreno en junio, el sencillo de Anuel no dejó de cosechar éxitos hasta convertirse en la quinta canción más escuchada del año en Colombia y la número cuatro a nivel mundial.



6- Destino – Greeicy – Nacho

La colaboración conformada entre Greeicy y Nacho logró quedarse con el sexto lugar entre las diez canciones más escuchadas del 2019. La colombiana y el venezolano conformaron una dupla que logró arrasar en números.



7- Un año – Sebastián Yatra y Reik

Sebastián Yatra fue otro de los artistas que inició el año pisando fuerte. Su colaboración junto a Reik llamada ‘Un año’ logró posicionarse entre las canciones más escuchadas del año.



8- Si se da- Myke Towers y Farruko

Myke Towers y Farruko en febrero presentaron ‘Si se da’ un sencillo urbano que que logró conquistar a los colombianos. Esta canción no dejó de sonar en las discotecas y emisoras, provocando que a esta altura cuente con más de 300.000.000 millones de reproducciones.



9- Te robaré – Nicky Jam y Ozuna

En un top 10 no podía faltar una canción de Nicky Jam. El boricua que fue uno de los artistas más destacados de esta década logró romper cualquier cantidad de récords y en 2019 lo hizo con ‘Te robaré’ canción que realizó junto a Ozuna y que fue una de las más escuchadas por los colombianos.



10- Otro trago – Sech FT Darell

A pesar que se estrenó en una época del año poco favorable para las mediciones anuales, las cifras de reproducciones le alcanzaron para ocupar la posición número 10 entre las canciones favoritas de los colombianos en 2019.

El junte entre el panameño y el boricua actualmente cuenta con más de 390.000.000 millones de reproducciones.