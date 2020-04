Congreso solicitó recursos al Gobierno para el inicio de las sesiones virtuales

Por medio de una solicitud dirigida a la directora nacional de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, la dirección administrativa de la Cámara de Representantes pidió los recursos económicos necesarios para la implementación de las sesiones virtuales.

La carta está firmada por Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes, en la que se expresa que en virtud de los decretos expedidos por el Gobierno “solicitamos se nos indique el procedimiento que debemos adelantar para acceder a los recursos y así dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los decretos referidos”.

Por otra parte la directora administrativa indicó que hasta el momento se han solicitado varias cotizaciones a diferentes empresas tecnológicas, sin embargo aún no ha sido enviado un valor específico al Ministerio de Hacienda debido a que no se ha podido definir el tipo de software a implementar en el Congreso Virtual.

Carolina Carrillo indicó en una entrevista que “nosotros no sabemos cuánto puede costar esa solución, toda vez que la solución integral de plataforma virtual para las sesiones plenarias y de cada una de las comisiones no es un software común y corriente, es decir, Zoom, Hangouts Meet, Skype, no son soluciones que contengan certificación, biometría o notario virtual que realmente se necesitan para poder dar seguridad y validez legal a las sesiones”.