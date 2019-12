¡CONFIRMADO! Rosalía y Billie Eilish cantarán juntas

La española Rosalía le confirmó al mundo la gran noticia. Ella y la estadounidense Billie Eilish ya tienen adelantada una canción juntas.

Fue en la alfombra roja de la gala Mujeres en la Música de Billboard donde la intérprete de “Con altura” confirmó la noticia. “Somos buenas amigas, hemos estado en el estudio. ¡Billie, por favor, terminemos esa canción! Amo a Billie. Ella lo sabe. Ojalá tuviéramos más tiempo para estar en el estudio. Pero empezamos algo y tenemos que terminarlo”, declaró.

Rosalía le tiene mucho aprecio a Billie porque fue una de las primeras que la impulso fuera de España y por eso mantienen una amistad digna de portada de revista. “Dentro de España, algunos artistas estaban apoyando mi música, pero fuera de mi país Billie, fue una de las personas que me apoyó… Ella publicaba en sus historias de Instagram (mis canciones) y eso me voló la mente”, confesó.

Pero Eilish no es la única luminaria millennial amiga de la española. El británico Harry Styles la convenció de colaborar con el video de su sencillo “Adore You” y ella quedó fascinada con el resultado. “Es un buen amigo mío y me explicó que tenía un video para esta canción, yo vi la idea y me enamoré de ella. Me siento muy agradecida de que contó conmigo. Estoy muy contenta por haber colaborado en este video, porque fue muy bello. Y creo que es un músico talentoso. Además, traté de usar mi mejor acento en inglés”, añadió.