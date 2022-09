[VIDEO] ¡Primero la seguridad!: Periodista protegió su micrófono con un condón durante la trasmisión del huracán IAN

Kyla Galer, reportera y presentadora de NBC2, se viralizó en las redes sociales cuando transmitía la llegada del huracán Ian a la costa oeste del estado.

Este miércoles 28 de septiembre, la periodista Galer estaba transmitiendo la llegada del huracán desde un estacionamiento, sin embargo, la atención de la noticia se desvió cuando los espectadores notaron que su micrófono estaba cubierto con un condón.

El hecho causó revuelo y en pocos minutos se volvió viral en Internet; la periodista tuvo que salir y explicar por qué su micrófono tenía un preservativo.

«Mucha gente pregunta qué hay en mi micrófono. Es lo que crees que es, es un preservativo. Ayuda a proteger el equipo. No puedes mojar estos micrófonos. Hay mucho viento y mucha lluvia, así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es poner un condón en el micrófono», señaló la periodista.

Ante la situación álgida que se vive en la costa oeste, algunos colegas de la periodista tomaron con humor el hecho.

«Practicamos informes seguros de huracanes. Sí, es un condón. Nada mejor para impermeabilizar un micrófono. Mi colega de Waterman Broadcasting @kylagaler ha estado respondiendo muchas preguntas, jaja. Momento de ligereza en esta desagradable tormenta».

NBC2’s @kylagaler confirms she’s protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage

pic.twitter.com/gb8XpLed3b

— Breaking911 (@Breaking911) September 28, 2022