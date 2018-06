Condenan a muerte a vaca por cruzar frontera “sin papeles”

Un sujeto en Bulgaria encontró a una vaca, el animal portaba una placa que decía a quién pertenecía, así que el hombre intentó devolverla a su dueño que vivía en Serbia.

El amable hombre no pensó que su acción iba a causar la muerte del animal. Serbia no es un país de la Unión Europea, a diferencia de Bulgaria, y por ley no pueden entrar animales sin ciertos documentos de sanidad.

En la aduana de ese país un veterinario revisó a la vaca y determinó que no podía regresar a la Unión Europea por no contar con documentos de exportación de ganado, así que decidió sentenciar a muerte.

Un periodista que sigue el caso de cerca para evitar que la sacrifiquen, comentó en Twitter que “Penka la vaca está en cuarentena en Bulgaria. El Gobierno búlgaro me dice que permanecerá en cuarentena ‘hasta que los resultados [de sanidad] sean calor’, probablemente cuatro o cinco días”.