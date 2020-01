¡CONCHUDO! El infiel de la “KissCam” rompió el silencio y asegura que las redes “destruyeron” su relación

Deyvi Andrade, el hombre infiel que fue descubierto por la “KissCam“, se pronunció públicamente con declaraciones polémicas e insólitas.

En los últimos días se hizo viral un video de un hombre que estaba en un partido de fútbol y en medio del encuentro fue captado por la “KissCam” mientras besaba a la mujer que lo acompañaba. Lo curioso es que cuando el susodicho se dio cuenta de las cámaras, se apartó rápidamente de la chica y los dos nerviosos hacen como si no pasara nada.

Pues sí, tal como los memes que se hicieron del video, se trataba de una infidelidad y Deyvi fue el protagonista, quien salió públicamente a decir lo siguiente: “la gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación, ¿qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios… Me juzgan y me señalan por un error, pero todos somos seres humanos y somos vulnerables a equivocarnos, me dejan mensajes ofensivos en lugar de ayudarme a recuperar la confianza que perdí, somos hijos de Dios y merecemos oportunidades”.

El grado de conchudez de este hombre no solo llega a llamarse “hijo de Dios”, sino también a acusar a otros de haber dañado la relación con su esposa, a quien obviamente le está pidiendo perdón. “Voy a defender mi honor y mi orgullo de hombre hasta el final, solo se encargan de decirme cosas negativas pero así mismo hay personas que me ayudan y me aconsejan, todos fallamos y nos arrepentimos… Vamos a estar otra vez así, pero perdóname me equivoqué, haré todo lo que me pidas y ya no saldré con mis panas pero perdóname”, afirmó Andrade.