Concejal de Bogotá puso tutela para que Enrique Peñalosa lo desbloqueara de Twitter pero el alcalde le ganó el pleito

El concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, en días pasado interpuso una tutela en contra del alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, para que este lo desbloqueara de su cuenta de Twitter, pues consideraba que se le violaba su derecho al control político, sin embargo, un juzgado decretó que el pleito lo ganó el funcionario.

Según se pudo conocer, la argumentación del Juzgado 11 Penal Municipal se basó en que la cuenta de Peñalosa es personal, y que él puede hacer con ella lo que desee. Contrario a lo que son las cuentas, por ejemplo, de la Alcaldía o de las Secretarías distritales, esas sí no podrían bloquearlo.

Además, aseguraron que una red social no es un espacio de vigilancia política, por lo que por allí no necesariamente se le haría control político a los funcionarios. Por último, el juez le envió un regaño al concejal, para que reconsidere el uso de la tutela, y que no levante tanta polémica por un recurso legal que no es necesario.