VIDEO. Comandante de tránsito de Medellín es denunciado públicamente por presunto acoso laboral y sexual

in

En redes sociales se hizo viral una denuncia donde una agente de tránsito habla públicamente a su agente superior delante todos sus compañeros por una presunta persecución laboral y acoso sexual.

«Aquí hay un ambiente de miedo y de terror con usted, porque para dirigirse a usted hay que preguntarle a todo el mundo si usted está de buen humor o mal humor». dice la agente que hace la denuncia.

Asimismo, menciona que hay una persecución en contra de ella y también de una de sus compañeras y que esto las tiene afectada física y psicológicamente.

«Tener que venir acá y exponer mi condición sexual es denigrante y es una falta de respeto ¿por qué hace una persecución contra mi pareja y contra mí?».

Ante los señalamientos, el agente superior, le menciona que no está detrás de ella de una manera sexual y le aclara que no la nombró porque no le dio la gana.

Agentes de tránsito de MEDELLÍN, hacen Denuncia pública, al comandante de tránsito de MEDELLÍN, por persecución laboral, al parecer por su orientación sexual. pic.twitter.com/LfOlPYdjaZ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 16, 2023

Sobre esta situación que se tornó polémica por su gran difusión en redes, La Secretaría de Movilidad, informó mediante un comunicado, que está al tanto de lo sucedido y que los implicados en este video, fueron citados para conocer la situación e informarles los trámites respectivos que deben adelantar en temas penales y disciplinarios para determinar la veracidad de los hechos denunciados.

«Lamentamos y rechazamos enfáticamente esta situación, de inmediato activamos los canales para salvaguardar la integridad de los servidores y accionar las actuaciones administrativas, disciplinables y penales que haya lugar ante las autoridades competentes», dice el comunicado.

Vea más noticias de Medellín.