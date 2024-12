¡Colombia sin premios en The Best! Vinicius Jr., el jugador del año: acá todos los ganadores

Minuto30.com .- Vinicius Jr. ha sido coronado como jugador del año en los premios «The Best» 2024, un galardón esperado por muchos y que no sorprendió al mundo del fútbol. El brasileño, figura clave en el Real Madrid, sigue brillando a nivel internacional y su reconocimiento reafirma su gran momento.

Por su parte, Colombia, que contaba con dos nominados, Mayra y James Rodríguez, no logró conseguir ninguno de los premios individuales. A pesar de la calidad de sus jugadores, el reconocimiento fue esquivo para la selección cafetera.

En la categoría femenina, la brasileña Marta se llevó una distinción especial al ganar el premio al mejor gol femenino, un «premio a su propio gol», destacándose por su habilidad y técnica. Además, otros futbolistas destacados de América que fueron premiados incluyen al arquero argentino Emiliano «Dibu» Martínez, el joven delantero del Manchester United Alejandro Garnacho, el defensor brasileño Thiago Silva y la portera estadounidense Alyssa Naeher.

En cuanto a los entrenadores, Emma Hayes, la técnica de la selección de EE. UU., fue elegida como mejor entrenadora del mundo en la categoría femenina, mientras que en la masculina, Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, se alzó con el reconocimiento.

Estos premios reflejan el dominio de figuras sudamericanas y norteamericanas en el fútbol global, destacando su habilidad, trabajo y logros a nivel de clubes y selecciones.

James Rodríguez y Mayra Ramírez no logran entrar en los «Onces» de The Best 2024

En los premios «The Best» 2024, tanto James Rodríguez como Mayra Ramírez fueron nominados para formar parte de los Onces del Año en sus respectivas categorías, masculina y femenina. Sin embargo, ninguno de los dos logró conseguir el apoyo suficiente del público, lo que les impidió ser seleccionados entre los premiados.

A pesar de sus destacadas actuaciones durante el año, ambos jugadores no lograron superar la votación popular necesaria para ingresar a los prestigiosos Onces de The Best, que reconocen a los mejores futbolistas del mundo en cada categoría.

Este resultado refleja la dura competencia en el fútbol mundial y la dificultad de acceder a un lugar entre los mejores del planeta.

Acá los premiados en The Best

