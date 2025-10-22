Este miércoles 22 de octubre marca el inicio de la participación de la Selección Colombia en el Campeonato Mundial de Pista Élite UCI 2025, que se llevará a cabo hasta el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile.

El moderno escenario chileno, de 250 metros con superficie de Kerto y curvas de 40,8° de inclinación, albergará a los mejores velocistas y fondistas del planeta en 22 pruebas oficiales a lo largo de cinco jornadas.

El equipo nacional, bajo la dirección de John Jaime González, buscará ser protagonista con una combinación de juventud y experiencia en las pruebas de velocidad y fondo.

La Selección Colombia está integrada en velocidad masculina por Kevin Santiago Quintero, Santiago Ramírez Morales, Cristian Ortega Fontalvo y Rubén Darío Murillo Minota.

Por otra parte en fondo masculino Anderson Arboleda Ruiz, Juan Esteban Arango Carvajal, Jordan Parra Arias y Brayan Stiven Sánchez Vergara.

Mientras que en velocidad femenina estará Stefany Lorena Cuadrado Flórez, Juliana Gaviria Rendón y Marianis Salazar Sánchez.

Finalmente en fondo femenina estará Juliana Londoño David, Lina Marcela Hernández Gómez y Elizabeth Castaño Quintero.

¡Colombia debuta en Santiago! La Selección Nacional de Pista arranca hoy su participación en el Mundial Élite UCI 2025

La actividad arranca este miércoles 22 de octubre con las clasificaciones de persecución y velocidad por equipos, culminando con las finales y premiación de scratch femenino y velocidad por equipos (hombres y mujeres).

El jueves se llevarán a cabo eliminatorias de keirin masculino y velocidad femenina, seguidas por las finales y premiación en persecución por equipos (ambas ramas), eliminación femenina, scratch masculino y keirin masculino.

Para el viernes, la jornada incluirá clasificaciones del kilómetro contrarreloj masculino y ómnium femenino. Las finales y premiaciones serán en kilómetro, persecución individual masculina, ómnium femenino, velocidad femenina y carrera por puntos masculina.

El sábado se disputarán clasificaciones de kilómetro femenino, sprint masculino y persecución individual femenina. Las finales y premiaciones corresponden a madison femenina, persecución individual femenina, kilómetro femenino y ómnium masculino.

Finalmente, el domingo 26 de octubre, se desarrollarán las finales y premiaciones en keirin femenino, sprint masculino, puntos femenino, eliminación masculina y madison masculina.

