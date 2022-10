Colombia recibe siete helicópteros de EE.UU. para la defensa del medioambiente

in

Bogotá, 27 oct (EFE).– Colombia recibió este miércoles los primeros siete helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos que serán destinados a la protección del medioambiente, para luchar contra la deforestación y la tala ilegal en zonas de reserva, y fortalecer la seguridad rural.

De esta forma la Policía de Colombia fortalece su flota de helicópteros a la espera de que lleguen las cinco naves que restan de la donación de 12 que prometió Estados Unidos.

Estos helicópteros, entregados a través del Programa de Aviación de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, sigla en inglés) de EE.UU. cuentan con autonomía para dos horas y media de vuelo, con capacidad para 11 pasajeros y 22.000 libras de carga.

La entrega tuvo lugar en San José del Guaviare, en el centro-sur del país, donde el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló de la nueva estrategia del Gobierno, que «se trata de salvar la selva amazónica» e insistió en la importancia de la preservación del medioambiente y del agua. «Si no hay agua, no hay vida y no hay población», agregó.

«Hay políticos que quieren destruir la selva amazónica bajo la ilusión tonta y estúpida de que al quemarla se forjan haciendas (…) pero entonces, al tener esa tierra que no es fértil, porque la selva se come a sí misma no es por la fertilidad del suelo, vamos construyendo un desierto que acaba con el agua de Colombia», apostilló el presidente.

Jonathan Low, jefe del programa de Aviación de INL, aseguró que Estados Unidos «se complace» de entregar estos helicópteros destinados a «proteger la biodiversidad del país, del impacto causado por los delitos ambientales y las actividades como la deforestación, incendios y la tala ilegal».

FONDO PARA LA AMAZONÍA

Petro se refirió a los departamentos del Guaviare, Putumayo y Caquetá como los principales focos de deforestación actualmente en Colombia y aseguró que «el desarrollo económico está matando la selva».

En este contexto, anunció la creación de «un fondo para la selva amazónica, abierto al mundo pero financiado sustancialmente por nuestros propios recursos, por los impuestos de los colombianos», con un presupuesto aproximado de 600.000 millones de pesos (unos 123 millones de dólares) que estarán destinados a pagarle a las familias de los departamentos amazónicos para que cuiden la selva.

Petro estuvo acompañado por el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, y por el director general de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria Cely.

La nueva estrategia del Gobierno, basada en la «seguridad humana» busca reforzar «la protección del medioambiente, minimizar el impacto causado por los delitos ambientales y fortalecer la seguridad rural, así como la lucha contra las drogas ilícitas», indicó, por su parte, la Policía Nacional.

Los helicópteros servirán también para traslados humanitarios de comunidades vulnerables en zonas de difícil acceso, evacuaciones aeromédicas, traslados de personal de la salud e insumos médicos, extinción de incendios, apoyo en desastres naturales, transporte de material para la construcción de escuelas y puestos de salud y apoyo en la lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico.