Colombia enviaría carta a Miss Universo quejándose por la burla ofensiva de ‘narcos’ hecha por Steve Harvey

En las últimas horas se confirmó que el Gobierno tomaría medidas tras el polémico chiste hecho por Steve Harvey, presentador de Miss Universo, al referirse a los colombianos como ‘narcos’ cuando hablaba con la señorita Colombia, Gabriela Tafur.

La posible medida fue confirmada por el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Camilo Gómez, quien aseguró que se analiza el posible envío de una carta al concurso internacional donde se manifestaría la molestia por el comentario ofensivo hecho por el presentador.

Durante dicho concurso el pasado domingo, el presentador llamó a la colombiana para confirmar que estaba entre las 20 finalistas para elegir Miss Universo y posteriormente le mostró la tarjeta diciendo: “Aquí está escrito, aquí lo tienes”.

Lea también: ¡La volvió a embarrar! El presentador de Miss Universo se tiró mal chiste sobre Colombia y los narcos

Al descartar cualquier error, Tafur le respondió con una sonrisa y en tono de gracia: “¿estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”, ante lo que Harvey respondió: “Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera”.

Este comentario ofensivo donde el presentador habría hecho referencia a los carteles de droga colombianos, generó todo tipo de reacciones haciendo referencia a la indignación por un posible acto de discriminación y ha trascendido al ámbito político.