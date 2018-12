Colegio pedía un “aporte voluntario” por las comidas del Programa de Alimentación Escolar

Un colegio del municipio de Ventaquemada en el departamento de Boyacá pedía un “aporte voluntario” por las comidas del Programa de Alimentación Escolar, las cuales son completamente gratuitas, al conocer el caso la Corte Constitucional ordenó de inmediato detener estos cobros.

La situación la dio a conocer un padre de familia por medio de una tutela donde explicaba que se encontraba atravesando por una crisis económica, por este motivo sus dos hijos no podían pagar el aporte que era solicitado por la institución, donde les advertían que si no pagaban no tendrían los servicios el siguiente año.

La propia Secretaría de Educación del departamento declaró que las donaciones que se presenten al PAE no pueden ser obligatorias o tener un monto fijo, igualmente no pueden “condicionar la entrega de raciones y mucho menos por está razón se podrá negar el derecho del estudiante a ser matriculado”.

Por todo esto la Corte solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio de Educación para que investiguen un posible manejo irregular del PAE en dicha institución.