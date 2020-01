Claudia López no lleva ni un día como alcaldesa de Bogotá y Petro ya empezó a criticar sus decisiones

Después de posesionarse el pasado miércoles como la primera alcaldesa de Bogotá, Claudia López siguió confirmando varias de sus decisiones para la capital del país de cara a los próximos 4 años de gobierno distrital y en respuesta apareció Gustavo Petro con críticas.

El exalcalde de Bogotá y ahora senador de la República no tardó ni uno solo día de labores de López para iniciar con las críticas, al igual que como lo hizo con el alcalde saliente, Enrique Peñalosa, y discutió la decisión de la alcaldesa de mantener en el cargo a Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá.

“Yo le he pedido que me acompañe este primer año (…) Ni siquiera se ha hecho el inicio del acta de obra de semejante contrato. No creo que este sea el momento de hacer cambios drásticos”, aseguró López en Blu Radio al confirmar la permanencia, por lo menos un año más, del funcionario de Peñalosa.

Ante esta decisión, la crítica de Petro en torno al Metro de la capital no se hizo esperar, ya que ha sido un opositor a la construcción de la primera línea propuesta por el alcalde saliente y aprobada por el Gobierno Nacional en términos presupuestales.

Esta fue la crítica hecha por Petro a la decisión de la alcaldesa: