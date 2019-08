Claudia Bahamón desmiente su supuesto divorcio y afirma que no lo ha hecho porque le da “locha” buscar un esposo nuevo

La presentadora Claudia Bahamón desmintió su supuesta separación con su actual esposo Simón Brand con un gracioso y romántico post en Instagram.

Claudia está al tanto de las Fake News que salen sobre ella en Internet, como una en articular en la que decía que se había divorciado y por ello había iniciado un emprendimiento de cremas de belleza para poder subsistir, asunto que no solo le ha pasado a la presentadora, también ha incluido a varias mujeres de la farándula nacional como la actriz y humorista Alejandra Azcárate.

Por eso, Bahamón decidió cortar todo de raíz con esta foto en blanco y negro abrazando a Simón en la que dice lo siguiente: “Aunque nos divorcien por Facebook vendiendo cremas que no existen, yo aún no he tomado la decisión… La pienso día de por medio pero que locha buscar uno nuevo! Jajajajajajaj 🖤.