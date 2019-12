Cinco profesores denuncian que los despidieron del colegio donde trabajaban por apoyar el paro nacional

Cinco profesores de la ciudad de Cali denunciaron que fueron despedidos del colegio donde trabajaban después de salir a apoyar la manifestación del paro nacional del pasado 21 de noviembre.

Según los profesionales en educación, estos despidos se dieron después de que 45 docentes firmaran una carta donde se exigía el derecho a la protesta para el inicio del paro nacional, ante lo que la respuesta fue la echada de la institución.

“Cuando me entregaron la carta de despido me dijeron que era algo sin justa causa y yo pedí explicación, pero no me la dieron”, aseguró Natalia Palma, una de las docentes afectadas por los despidos.

Tal y como informó la vocera de los docentes afectados, esta situación ya ha sido informado a la oficina del trabajo donde se puso una demanda por presunto atropello laboral y por lo que consideran como coartar la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta.