WhatsApp puso a pensar a más de uno de sus usuarios sobre seguir utilizando la aplicación, debido a un cambio en su privacidad, sin embargo, para que las personas puedan leer detenidamente todo, y se contextualicen, aplazaron su decisión.

“Estamos moviendo la fecha en la que se les pedirá a las personas que revisen y acepten los términos. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero. También vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp”, indicaron.

Además, desde la empresa aseguraron que hay “mucha desinformación que ha causado preocupación” y por eso quisieron explicar todo a fondo.

“Lo que comparte con sus amigos y familiares queda entre ustedes. Esto significa que siempre protegeremos sus conversaciones personales con cifrado de extremo a extremo, para que ni WhatsApp ni Facebook puedan ver estos mensajes privados”, insistió la plataforma.

También explicaron que no guardan “registros de las personas que envían mensajes o llaman”, así como tampoco obtienen la ubicación de las personas.

La nueva actualización viene con nuevas opciones que las personas tendrán para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp, por lo que “brinda mayor transparencia sobre cómo recopilan y usan los datos”.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021