La vacuna de Johnson & Johnson logra eficacia en monos solo con una dosis

La vacuna de Johnson & Johnson contra la Covid-19 muestra resultados eficaces en monos al aplicar una sola dosis.

Un estudio publicado por la compañía farmacéutica en la revista Nature señala que los seis monos expuestos al SARS-CoV-2 después de haber sido inoculados con la vacuna mostraron estar protegidos contra la enfermedad.

Seis de los seis macacos rhesus expuestos al SARS-CoV-2 después de haber sido inoculados con la vacuna de Johnson & Johnson quedaron protegidos ante cualquier efecto del virus sobre sus pulmones

Aclaran que está todavía en una fase experimental pero los resultados son muy prometedores. En unos meses se estudiará la respuesta del cuerpo humano.

A preclinical study in @nature shows that an investigational #JNJ vaccine has shown positive early data for eliciting an immune response against SARS-CoV-2, the virus that causes #COVID19. Learn how J&J is harnessing its expertise to help fight COVID-19: https://t.co/ntqKOKuzm7 pic.twitter.com/Xx4hDISFun

— Johnson & Johnson (@JNJNews) July 30, 2020