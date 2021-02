Skype for Business Online ha sido una herramienta de comunicación para las empresas, por lo que Microsoft ha enviado a los usuarios un nuevo aviso para migrar a Microsoft Teams antes del 31 de julio de 2021.

“Recomendamos a nuestros usuarios comenzar a planear la migración desde ya, especialmente para asegurar que los recursos técnicos, procesos sean útiles a los escenarios que enfrenta su organización. Contamos con recursos para guiarlo paso a paso”, señala Microsoft.

A pesar de la transición, Skype permanece en línea para atender a los usuarios que necesitan hacer videollamadas. Microsoft incluso recomienda usar Skype para empresas con hasta 20 empleados. Además de realizar llamadas y videollamadas, Teams permite compartir archivos y participar en chats individuales y grupales con esquemas de seguridad de nivel corporativo.

La compañía agregó que algunas cuentas de Skype for Business Online podrán ser elegibles a una migración automatizada. “Este programa fue diseñado para ayudar a los usuarios con los aspectos técnicos de la migración. Los usuarios con migraciones automatizadas programadas recibirán una notificación tanto en el centro de administración de Teams como en el Centro de Mensajes de Microsoft 365″, señaló Microsoft en un comunicado.

