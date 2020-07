‘Tapabocas y Traductor’ avance tecnológico

El 2020 sigue sorprendiendo, esta vez con un tapabocas y traductor.

No es una locura, un avance tecnológico ha combinado un tapabocas de alta resina que al mismo tiempo es traductor, si como lo leen es un nuevo salto en tiempos de Covid que servirá a médicos para atender pacientes en diferentes lugares del mundo y en el futuro se convertirá en un elemento de viaje a cualquier país, cuidando el distanciamiento social pero rompiendo barreras idiomáticas.

El tapabocas y traductor, permite hablar en 8 idiomas además se adapta fácilmente al rostro; como avance tecnológico utiliza conexión bluetooth, transcripción de voz automáticamente el texto del idioma nativo, hacer llamadas sin alterar su voz ya que tiene un parlante con volumen ajustable para que sus interlocutores lo escuchen sin gritar. Por el momento 5.000 unidades han sido despachadas a Japón, se venderá luego en Estados Unidos, Europa y China por un valor de $40 dólares. Lo que era un elemento robótico, logró superar la ficción para convertirse en una ayuda que acerca socialmente en tiempos de Covid.

Tapabocas y Traductor Japonés

