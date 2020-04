Científicos descubrieron un extraño tambaleo en La Tierra que precede a potentes sismos

Científicos han detectado un movimiento similar a un “tambaleo” en el planeta Tierra justo antes de dos sismos considerados como devastadores.

Los sismos más devastadores en la historia tienen algo en común: son antecedidos por un extraño tambaleo en la Tierra, según descubrió un grupo de geocientíficos, cuya investigación fue publicada recientemente en la revista Nature.

Ese extraño “tambaleo” fue detectado previo al terremoto magnitud 9 de Japón, en 2011 y previo al terremoto magnitud 8.8 ocurrido en Maule, Chile, en 2010.

El primero de esos sismos produjo un devastador tsunami y el colapso nuclear de Fukushima.

El equipo de investigación de este fenómeno está conformado por especialistas del GFZ German Research Center for Geosciences y la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, junto con científicos de Chile y Estados Unidos.

Con base en análisis geodésicos de última generación, los especialistas detectaron una vasta región de la superficie de la Tierra, a escala de mil kilómetros y cercana al límite de la placa, que alterna su sentido del movimiento durante un período de varios meses que condujo directamente a ambos terremotos.

Los científicos explicaron que ambos movimientos telúricos ocurrieron en el borde del Pacífico donde las placas oceánicas se sumergen bajo la corteza continental en un proceso llamado subducción.

