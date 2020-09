Logran con Inteligencia Artificial reconstruir el rostro de Jesús

Con Inteligencia Artificial un experto fotógrafo logró reconstruir el rostro de Jesús de Nazareth.

Se trata de Bas Uterwijk, este artista visual y experto en generación de imágenes por computadora, trabajó en los rasgos del líder cristiano más importante de la historia.

En las redes sociales, Bas explicó el proceso de creación de su obra y dijo que para lograrlo utilizó el software Artbreeder. “Esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada, guiada por las decisiones artísticas del usuario”, explicó.

Bas usó varias versiones de Jesús de otras épocas y de varios artistas reconocidos, luego le imprimió algunos detalles de la época en la que vivió y el resultado es más realista: “El resultado es una impresión artística de cómo podría haber lucido este hombre, más que una búsqueda científica de una semejanza exacta.”.

I have been a professional photographer for the last 14 years but I have a background in Computer Generated images and Special Effects.

A little over a year ago I stumbled upon the #artificialintelligence #Artbreeder software (formerly Ganbreeder) which utilizes a neural network

