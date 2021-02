Casi siete meses después de su despegue, el rover Perseverance de la NASA aterrizó en el cráter Jezero este jueves 18 de febrero.

Es el quinto rover de la NASA en posarse en el planeta rojo tras el Sojourner, los rovers gemelos Spirit y Oportunidad y Curiosidad.

Perseverance pasará los próximos años buscando signos de vida en una misión histórica que traerá muestras del planeta a la Tierra.

It’s go time. The team is watching from Mission Control at @NASAJPL. Join LIVE for the final #CountdownToMars. Touchdown in just over 90 mins: https://t.co/4oCQB6bBcz

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021