Nobel de Medicina para los descubridores de la Hepatitis C

El Premio Nobel de Fisiología y Medicina ha sido este año para los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, y el británico Michael Houghton, cuyos descubrimientos hicieron posible desarrollar tests sanguíneos y nuevas medicinas que han salvado millones de vidas.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo destacó que “por primera vez en la historia, podemos curar la hepatitis C”.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

