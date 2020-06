Lección: cómo colocar el papel higiénico en el baño

Este año se cumplen 129 años de la patente del papel higiénico y muchos aún no saben colocarlo en el baño.

Después de las astronómicas ventas del papel higiénico por el Covid-19, las cuales fueron evidentes en el mundo debido al síndrome “fomo” (del inglés fear of missing out, o temor a perderse algo) aún hay muchas personas que no saben cómo debe ser colocado de forma correcta en el baño. Fuimos al pasado para ver la patente de 1891, realizada por Seth Wheeler (inventor de esta solución hasta nuestros días) en la que puede verse claramente que el extremo del rollo va por encima. No obstante algunos difieren y les gusta hacerlo a su modo y hasta existe otra patente de la forma en que debe ir el mueble y “palito” ideal para que este sea más funcional de partir.

Destacamos que la invención del rollo de papel higiénico se patentó inicialmente por la Wheeler’s Albany Perforated Wrapping Paper Company en 1871 y luego se volvió a patentar en forma de rollo en 1891 como una medida para reducir el gasto de papel. En cuanto a sus creadores otros afirman que los Chinos, son los verdaderos precursores con unos “palitos paletas” que hacían el mismo trabajo hace miles de años.

