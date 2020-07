Usuarios de Instagram podrán ver dos filas de las “stories”

Instagram está probando una nueva funcionalidad en sus “stories” (historias).

Ahora, en la herramienta que permite publicar fotos y videos por un tiempo de 24 horas, los usuarios podrán ver dos filas de las historias que han sido publicadas más recientemente, y no una en la parte superior como era lo habitual.

Además, esta red social prevé introducir un botón para poder hacer clic en “ver todas las historias”.

De momento estos cambios son exclusivos para un número muy limitado de usuarios, que lo estarían probando y que servirá a los de Facebook para medir la importancia de su impacto.

With the rise in COVID-19 cases in the US, we’re putting an alert at the top of @facebookapp and @instagram to remind everyone to wear face coverings and find more prevention tips from the CDC in our COVID-19 Information Center. #WearAMask pic.twitter.com/lD29oACjoB

— Facebook (@Facebook) July 2, 2020