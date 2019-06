¡Chris Brown embarazó a su exnovia!

El cantante Chris Brown dejó a su exnovia Ammika Harris en embarazo ,después de haber terminado su relación hace varios meses.

Volver a relacionarse con el ex tiene una expresión cotidiana: “cangrejear” y eso fue precisamente lo que hizo el cantante, con tan mala suerte que en este momento está esperando su segundo hijo. Así lo publicaron medios estadounidenses como US Weekly e E! News, que afirman que no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con los implicados, pues Brown ya estaba muy cercano a la modelo e instagramer Indya Marie.

Definitivamente Chris no sale de polémicas en su vida. Desde que cometió el peor error de su vida en 2009 dándole una gran paliza a Rihanna, quien era su novia en esa época, no ha podido levantar cabeza y todo lo que intenta hacer bien se ve truncado por un nuevo escándalo, que siempre le recuerda el haber dejado a la de Barbados desfigurada en la clínica.

Es tan poderosa esa mala vibra que hay alrededor de Chris que incluso los que están cerca a él terminan envueltos en algún escándalo, como el colombiano J Balvin, quien hace poco estrenó junto al él y Tyga el sencillo “Haute” y todos sus fans se le fueron en contra.

Queda esperar cómo se desarrolla el embarazo del que sería el hermanito de Royalty, la primera hija de Brown, que ya tienen cinco años y nació fruto del amor entre el artista y Nia Guzmán.