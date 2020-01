VIDEO: “Chiquito y como una pasa”, el cabello de Catalina Gómez le quedó como una cabuya por un tratamiento

Por medio de los estados de Instagram, la modelo Catalina Gómez le mostró y contó a sus fans cómo le quedó el cabello luego de que en una sesión de fotos le aplicaran un tratamiento que al principio le dejó ‘hermoso’ el cabello, pero luego de lavarlo le quedó “chiquito y como una pasa”.

En el video Catalina expresó que luego de lavarse el cabello y quitarse “la toalla de la cabeza me dice Juan y mis hijos: ‘Cata, ¿qué te pasó en el pelo?’, y yo les dije que nada, no me había visto. Les juro que el pelo era chiquito, como una pasa. Cualquier mujer yo creo que no viaja, se tusa o se entrega a la depresión, y yo dije: ‘qué va, me voy a rapas y que me crezca el pelo’”.

Fue tanto el desespero de ver su cabello así que Catalina pensó en cortárselo, pero su esposo, el actor Juan Pablo Llano, le pidió que no se lo cortara que mejor se aplicara aceite de oliva para ayudar a hidratar el cabello y se pusiera un gorra.

Ese incomodo momento le pasó un día antes de un viaje familiar que tenía programado para Miami. En el video mostró su cabello completamente maltratado con aspecto de cabuya, pues se le veía seco y sin vida.