Ceppelini explicó que su gesto fue por mal aliento y consideró que no es racismo contra Cetré

El jugador de Atlético Nacional Pablo Ceppelini se refirió a la situación que protagonizó con el jugador del Junior Edwuin Cetré, misma que muchos tacharon como racista.

El buen volante de Nacional habló al respecto para decir: “El problema con Cetré, bueno, no fue un problema, no fue una falta. Tuvimos una discusión y él se me acerca, tenía mal aliento y yo creo que estuve mal en hacer el gesto”.

Continuó el jugador: !Me ha molestado mucho que se hable de tema de racismo cuando hay que tener un buen concepto de lo que es racismo”.

Ceppelini, entonces, reafirmó: “Que tiene que ver el mal aliento con el racismo, son cosas totalmente diferentes. Mis mejores amigos son morenos y son cosas que quedan en la cancha, así como ayer hubo más gestos y discusiones dentro de la cancha, pues fue un partido caliente que se quedan ahí”.

“Salgo perjudicado porque la cámara me enfoca y justamente hago el gesto, que no debí hacerlo pero ya está. Es mi versión, tenía mal aliento y perdiendo 2-0 con las pulsaciones a mil por segundo, eso me llevó a hacer el gesto, que no estuvo bien. Pido disculpas “, expresó al Vbar Caracol.

Ya en lo deportivo, el verde paisa resignó opciones importantes de cara a la clasificación a finales del FPC al caer ante Junior.