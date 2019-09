Catalina Maya hace una fuerte declaración contra Carolina Cruz en ‘La Movida’

La exmodelo Catalina Maya se atrevió a jugar “El corrientazo” de ‘La Movida’ con Violeta Bergonzi y terminó arremetiendo contra Carolina Cruz por no querer comerse un asqueroso plato de comida.

La pregunta de Violeta que desató toda polémica en el programa fue la siguiente: “¿Qué modelo colombiana debería ya retirarse de las pasarelas?”. Catalina pensó un rato su respuesta y hasta olió el chunchullo con brevas y arequipe, pero no fue capaz de comerse el plato y le tocó contestar.

“No, que se quede en televisión, pero que Caro Cruz ya no modele más. Ya le pasó el cuarto de hora hace mucho tiempo”, declaró Catalina ante la mirad atónita de los presentadores. Violeta le contrapreguntó “¿cómo hace cuánto tiempo?” y Maya añadió que “como 15 años, no mentiras. Hace rato, lo hace muy bien en televisión, pero modelando ya. Hay que darle oportunidad a otras. Me va a matar, ¿no? Ay Dios mío, me hubiera comido eso, pero bueno”.