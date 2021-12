Por inseguridad, piden que se militarice el ‘Centro Histórico’ de Cartagena

A través de una carta enviada al Ministro de Defensa, Diego Molano, integrantes del colectivo ‘Somos Centro Histórico’ solicitaron que se militarice esa zona de Cartagena ante los altos niveles de inseguridad.

Según señala el escrito, en esa zona de la ciudad hay «descontrol» debido a la alta presencia de vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, fiestas y expendio de droga entre otros. Además, manifestaron que las estrategias que ha implementado el gobierno distrital y las autoridades, no han sido efectivas.

«Aquí ha habido un problema socioeconómico muy grave. La insuficiencia y descontrol, que es lo que es lo que está pasando en el Centro Histórico, los escándalos en las casas particulares y no les importa tener dos días de fiesta y no solamente tomando vitamina A, hay tiene que haber un revuelto de alcohol y de droga impresionante. También la invasión de prostitutas que hay en diferentes partes y a toda ahora», indicó Rafael Camacho, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena.

Y añadió que “ni hablar de los escándalos por el regateo de los servicios sexuales, que no le pagaron lo que era, eso es permanente. Nosotros lo que queremos es que hallan resultados, esos resultados son los que no se han visto».

Al respecto, el alcalde de Cartagena, William Dau, explicó que no se puede militarizar la zona, y que el problema de inseguridad está vigente no solo en la ciudad sino en todo el país.

«En todas las ciudades en Colombia dicen ‘quiero que me militaricen’; nosotros no podemos sacar un millón de policía para cada cartagenero. No podemos sacar la Armada porque ellos tienen una función militar, ellos pueden acompañar a la Policía, pero no se puede militarizar la ciudad», sostuvo el mandatario.

El alcalde dijo también que debido a la llegada de la época decembrina, se ha reforzado la seguridad en la ciudad para la llegada de viajeros, ya que se tiene prevista una ocupación hotelera entre el 85% al 100%.

