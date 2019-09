A través de sus historias de Instagram, que después fueron replicadas en Twitter, Carolina Cruz le dejó un mensaje a su colega Catalina Maya, quien en ‘La Movida’ atinó a decir que ya era hora que la caleña se retirara de las pasarelas.

Catalina participó en el pasado programa de ‘La Movida’ y en medio del juego ‘El Corrientazo’ afirmó que Carolina debería dejar de una buena vez las pasarelas, que “ya le pasó el cuarto de hora hace mucho tiempo” y que se quedara en la TV.

Pues estos comentarios llegaron a oídos de Carolina y ella decidió pronunciarse a través de sus redes, en las que publicó dos textos, uno refiriéndose a que ella iba a dejar la TV cuando no “quisiera trabajar más y no me llamen para hacerlo” y atinó a decir que no tiene la culpa de la las marcas la quieran “en todo”.

En el segundo post se ve a la cantante Jennifer López desfilando en la pasada pasarela de Versace con su icónico “jungle-dress” y se puede leer: “la única que a los 50 años se da este lujo, menos mal yo me retiré de las pasarelas hace siglos, eso jamás fue lo mío, otras cosas sí”.

Aquí podrá ver las polémicas declaraciones de Catalina: