Carlos Vives respondió a las críticas en redes por “callar” sobre el bombardeo en Caqueta: “¡NO JODAN!”

El cantante Carlos Vives no aguantó las críticas que le hicieron en Twitter por no decir nada sobre el bombardeo en Caquetá, en el que murieron siete niños, y respondió de la forma más directa posible: “¡NO JODAN!”.

En medio de toda la polémica sobre el bombardeo que mató a siete niños y desencadenó la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero, Carlos fue víctima de críticas e insultos porque no se había pronunciado sobre el tema, como muchos famosos sí lo habían hecho.

Fue tanto el matoneo que vives decidió dedicar tres trinos en su perfil oficial para decir que le duele lo que está pasando con el país y que si alguien da su punto de vista frente a las problemáticas que tiene Colombia es él y lo hace mediante su música.

“Ha sido un tiempo de estar en el estudio grabando mi nuevo disco con el corazón arrugado de saber que nos seguimos matando y nos seguimos odiando. Que no cuidamos nuestros niños, ni a nuestros indios, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros viejos y de no poder tener una sola Colombia!”, dice uno de los tweets.

El el último hizo referencia a una de sus canciones que habla sobre los niños y remató diciendo lo siguiente: “A seguir trabajando por esta tierra y no jodan!”.

Ha sido un tiempo de estar en el estudio grabando mi nuevo disco con el corazón arrugado de saber que nos seguimos matando y nos seguimos odiando.Que no cuidamos nuestros niños,ni a nuestros indios,ni a nuestras mujeres ni a nuestros viejos y de no poder tener una sola Colombia!

Siempre saco un momento en el dia para leerlos. Me quedo sin aliento, disparan de todas partes. Todos dicen tener la razón, no hay unión. Colombia es solo una marca. Acá mi plegaria por los niños olvidados: https://t.co/5EhN7p29Ab

Hay gente que me insulta porq no hago comentarios por aquí pero cuando grabé la canción "Los niños olvidados" hace dos años junto a @CynthiaMontanoC a muy poca gente le importó. Si quieres conocer mi opinión búscalo en mis canciones.A seguir trabajando por esta tierra y no jodan!

— Carlos Vives (@carlosvives) November 7, 2019