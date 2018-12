Cardi B recibe disculpas de la amante de Offset, quien habría hecho un trío sexual

Sorpresivamente, Cardi B le reveló a todos sus fanáticos que se separaría de su marido, el también rapero Offset, porque se había acabado el amor.

Sin embargo, se comenzaron a esparcir unas capturas de pantalla, que revelan las conversaciones privadas que Offset habría mantenido con una modelo conocida como Summer Bonni, con quien intentaba coordinar un encuentro sexual entre ellos dos y otra más, Cuban Doll.

Los mensajes habrían sido filtrados por un tercero, los cuales tienen fecha de 28 de junio, solo días antes de que Cardi diera a luz a Kulture.

Ahora, las chicas salieron a darle la cara al lío y contar las versiones por medio de Instagram, por donde Summer reconoció su error y aclaró que no halla satisfacción en el sufrimiento de otra mujer.

“Siempre he apostado porque las mujeres se apoyen las unas a las otras, pero en esta situación no solo he fallado yo, también lo han hecho otros. Trato de distanciarme de ciertas situaciones y personas por una razón. Este mensaje no es para tratar de ganar simpatías, sino para responder las preguntas que han surgido“, dice parte del texto.

Por su parte, Cuban Doll dijo que su amiga no fue la responsable de que el matrimonio entre los famosos se dañara y pide que los ataques en contra de ellas se acaben.

Pero la misma Bonni dijo que su manera de actuar, que justifica afirmando que era consciente de la seriedad del matrimonio de los raperos, no fue la correcta, como cita TMZ.

“No he hablado con Cardi, pero me gustaría que supiera que soy una persona auténtica y que no estoy aquí para destruir una familia o para estropear lo que ha construido con su marido. Siento mucho que sucediera todo esto, y siento no haber sabido valorarme más como mujer, y solo espero que ella pueda superar todo esto. Sé que Offset y ella se quieren mucho, era evidente, así que mi esperanza es que sabiendo esto pueda centrarse en ese amor que se tienen“.

Cardi B se mantiene en silencio.