Resumen: Taylor Swift lanza "Kim", una canción que expone su rencor hacia Kim Kardashian por el incidente de Kanye West en los premios del 2009 y la posterior enemistad. El nuevo álbum "The Tortured Poets Department" contiene 30 canciones, incluyendo "Kim". La letra de "Kim" hace referencia historias dela posterior pelea con Kim. "Kim" se ha vuelto viral, con fans de Taylor enviando emojis de serpientes a Kim en redes sociales y haciéndola perder 100.000 seguidores. La hija de Kim, North West, se ha declarado fan de Taylor, lo que agrega más leña al fuego.

Canción Taylor Swift hizo perder 100.000 seguidores a Kim Kardashian al recordar que su ex esposo le arrebató un premio y hubo burlas.

La nueva producción de Taylor Swift sigue generando noticias y esta vez al comprometer 100.000 seguidores de Kim Kardashian que se le fueron luego de escucharla. «The Tortured Poets Departament» el nuevo trabajo musical que contiene 30 temas, tiene uno que por la letra revive el suceso que vivió la cantante en una entrega de premios cuando en el 2009, Kanye West se subió al escenario y le arrebató el premio pero fue en el 2016 que todo se encendió. Cuentan que Taylor entonces con una canción llamada «Famous», gozó lo sucedido y al compartirlo en redes. Vinieron comentarios de la orda con emojis de serpientes de fans de Kim que le motivó cerrar el instagram. Ahora con «thanK you alMe» la socialite está recibiendo una dosis de paloterapia.

Después fue la separación de West y Kardashiam en el 2023, vino un tema de esta llamado «Reputation» referenciando que su nombre como ex del cantante, y esta filtrara una conversación privada de los artistas en redes editando la canción. Donde Kanye dice que, «Taylor fue una p*rra a la que él llevó a la fama». Para la cantante «eso la llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Mudándose un país extranjero y no de una casa de alquiler durante un año».

«thanK you alMe» la venganza de Swift

Ahora en esta nueva producción «thanK you alMe» la burla al color de piel de la Kardashian es evidente. «Cuando pienso en mi ciudad natal hay una estatua tuya bronceada con aerosol» dice la letra. Pero todo no termina ahí ya que en otro aparte se despacha. «Y no fue una pelea justa o una muerte limpia. Cada vez que Aimee pisoteó mi tumba y luego ella escribió titulares» en referencia a lo vivido. Como todo se devuelve la hija mayor de Kim, North West se declaró una «swiftie» o sea seguidora de Taylor Swift que remata en una de sus letras: «Y un día, tu hija llegará a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabremos que es sobre ti«. Una bofetada monumental en la que ahora Kim Kardashian recibe serpientes de fans y se le han ido 100 mil seguidores al conocer este tema.



