El canciller colombiano aboga por «la verdad total» para llegar a la paz

Múnich (Alemania), 17 feb (EFE).- El canciller colombiano, Álvaro Leyva, abogó este viernes en Múnich por la «verdad total» para conseguir la paz en su país, uno de los propósitos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y reivindicó el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz con las FARC.

«Hay que reabrir una institución a donde pueda llegar la paz total a través de la verdad total, que es de donde surge el número de víctimas total con derechos de reparación total y con una política de no repetición», dijo Leyva en el coloquio «Verdad en el exilio: Camino hacia la paz en Colombia», organizado por el instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En junio de 2022, la Comisión de la Verdad presentó su informe final para que Colombia pueda transitar hacia horizontes de no repetición de los hechos cometidos durante seis décadas de conflicto armado.

En los cuatro años que operó la Comisión se realizaron cerca de 14.000 entrevistas y fueron escuchadas más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas y experiencias de vida.

En ese sentido, Leyva valoró el trabajo de ese organismo «no porque no hubiera sido eficiente, no porque su labor no hubiera sido ejemplarizante, no porque no se hubiera podido llevar esta experiencia al exterior, sino porque todavía estamos en el camino de una paz total».

«Quiere decir que todavía hay mucha verdad por conocer, hay que buscar un mecanismo que permita acceso a la verdad, nuevo acceso a la verdad», comentó.

El presidente Petro ha defendido una política de «paz total» a la que pretende vincular a los distintos grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones -como ocurre ya con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)- o para que se sometan a la justicia.

Para lograr eso, el canciller consideró que se debe seguir conociendo la verdad de lo ocurrido en el conflicto: «Que se abran los archivos, que se convoque a la gente. Hasta que no se conozca la verdad total, no puede haber no repetición».

Leyva, que estará en Alemania hasta el domingo, tendrá «reuniones bilaterales» junto a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien este sábado participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

